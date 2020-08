Coronavirus ontdekken in afvalwater om lokale uitbraken te signaleren

Een team onderzoekers van UAntwerpen, KU Leuven, UGent, Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt of de monitoring van afvalwater in Vlaanderen gebruikt kan worden als vroeg waarnemingssysteem om coronabesmettingen in kaart te brengen.

De groep hoopt dat afvalwatermonitoring systematisch en op grote schaal als een barometer zal kunnen gebruikt worden om opflakkeringen en lokale uitbraken van coronabesmettingen snel te signaleren. Dat maakt Aquafin maandag bekend in een persbericht.

Het coronavirus komt via menselijke ontlasting in het rioolwater terecht. Van daaruit gaat het naar één van de meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin. Recente literatuur geeft aan dat regelmatige monitoring van afvalwater een beeld zou kunnen geven van de verspreiding van het virus en de toe- of afname van het aantal virusinfecties bij de bevolking. De verspreiding zou tot zes dagen voorafgaand aan de klinische symptomen van het virus zichtbaar zijn in het afvalwater.

“Dit maakt van rioolwateronderzoek een waardevol instrument om een eventuele opleving van het virus snel te signaleren en bijgevolg snel te kunnen ingrijpen”, licht professor Alexander Van Nuijs van UAntwerpen toe. “Het zou als vroeg waarschuwingssysteem een aanvulling kunnen zijn op onder andere het testen van patiënten en het aantal ziekenhuisopnames om het verloop van de coronabesmettingen bij de bevolking mee op te volgen”, vult professor Lies Lahousse (UGent) aan.

Het consortium onderzoekers onderzoekt de piste nu verder. De 24-uursstalen die UAntwerpen en KU Leuven in het najaar van 2019 opstartten op meerdere rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, zijn bewaard. Na optimalisatie van de analysemethode worden ze verder onderzocht. “Daarna gaan we de gegevens statistisch verwerken en kijken we naar de mate waarin de resultaten overeenkomen met de epidemiologische gegevens die beschikbaar zijn, zoals het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames”, aldus professor Peter Delputte (UAntwerpen).

Het Agentschap Zorg en Gezondheid investeert in dit onderzoek om de contouren uit te tekenen van een werkmethode en wetenschappelijke capaciteit rond afvalwatersurveillance op virussen in Vlaanderen, die later mogelijk kan ingezet worden als extra ‘early marker’ in de opvolging van de epidemie.