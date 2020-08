Vincent Kompany verrast iedereen, inclusief CEO Van Eetvelt: “Hij koos zelf zijn moment uit”

Groot nieuws vanop Neerpede maandag. Vincent Kompany kondigde aan dat hij per direct stopt met voetballen en de komende vier seizoenen de trainer is van Anderlecht. Op een persconferentie gaf Kompany aan de zijde van CEO Karel Van Eetvelt uitleg bij zijn nieuwe functie.

LEES OOK (N+). Onze Anderlecht-watcher over zoveelste paleisrevolutie: “Vercauteren denkt ongetwijfeld: ‘Dat Kompany het nu maar bewijst’”

Van Eetvelt gaf toe dat de trainerscarrière van Kompany iets vroeger dan verwacht van start ging. Ook voor hem kwam de keuze van zijn gewezen aanvoerder als een verrassing aan. “Het is altijd de bedoeling geweest dat Vincent hier zijn trainerscarrière zou starten, maar het is iets eerder gebeurd dan gepland. Het is iemand die altijd verrast en zijn moment uitkiest. Vorige week heeft Vincent beslist dat hij klaar was om hoofdcoach te worden.”

Anderlecht boven het EK

Kompany stond dus zelf aan de wieg van zijn keuze om trainer te worden bij de club waar alles voor hem begon.”Ik heb hele mooie momenten beleefd als voetballer, met City en met de Rode Duivels”, begon hij. “Maar het is mooi geweest nu. Ik heb ook vaak afgezien, en het is genoeg geweest.”

“Of ik geen spijt heb dat ik nu geen EK meer zal betwisten? Ik plaats dit project bij Anderlecht boven een nieuw EK met de Rode Duivels. Ik wil Anderlecht zijn identiteit teruggeven en voel daarvoor een extreme passie.”

Kompany heeft zijn beslissing al meegedeeld aan bondscoach Roberto Martinez. “Hij wist dat hij mij niet meer van gedachten kon doen veranderen, dus hij heeft het ook niet geprobeerd”, klinkt het bij Kompany. “Hij heeft me alleen maar gefeliciteerd met de nieuwe job.”

In het project bij Anderlecht was de combinatie speler-trainer niet meer houdbaar. “De combinatie klopte niet meer”, klinkt het. “Ik sta niet graag met een half been in een project en kan nu duidelijkheid scheppen. Ik wil me niet verstoppen en voorop gaan in de strijd als hoofdcoach.”

Exit Vercauteren

Wat met Franky Vercauteren? Daar was Van Eetvelt alvast duidelijk over: “Franky zal geen functie meer binnen de club uitoefenen.”

Kompany gooide wel nog een bloemetje naar Vercauteren, die moet opkrassen om plaats te ruimen voor de nieuwe T1. “Hij is een hele goeie partner geweest in verschillende stadia van mijn carrière”, zegt Kompany. “Maar ooit moest de fakkel worden doorgegeven, en dit is daar het beste moment voor.”

Dat de ex-Rode Duivel daarvoor waarschijnlijk serieus zal moeten inleveren, neemt hij er graag bij. Over welk bedrag dat gaat, daarvoor verwees Kompany even naar zijn CEO. “Héél veel minder”, luidt het. “Hij gaat van een goedbetaalde speler naar een goedbetaalde trainer”, bevestigt Karel Van Eetvelt.

“Club zat dieper dan we allemaal dachten”

Vorig seizoen, in het eerste jaar van het tijdperk Kompany, speelde paarswit sportief geen rol van betekenis. Had Kompany gehoopt al verder te staan dan dat? “We moeten daar eerlijk in zijn: we dachten allemaal dat het wel zou lukken”, geeft hij toe. “Maar de club zat veel dieper dan we allemaal dachten, vooral de uitgaven waren problematisch. Er was een wederopstanding van jewelste nodig en die vraagt tijd.”

“Ik wil de club beter achterlaten. Zowel binnen drie matchen als binnen 30 jaar moet duidelijk zijn dat we verder staan dan voorheen”, luidt het. “De identiteit zal scherper zijn afgelijnd.”