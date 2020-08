Vlaamse Scholierenkoepel teleurgesteld over aanpassingen kleurcodes: “gemiste kans”

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is teleurgesteld in de aanpassingen die vorige week vrijdag werden doorgevoerd aan de kleurcodes binnen het onderwijs. “Er wordt plots veel meer van scholieren gevraagd en veel minder van scholen”, zegt voorzitter Louis Notte maandag.

Afgelopen vrijdag besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) samen met de onderwijswereld en experten dat het schooljaar met code geel zal starten. Maar de kleurcode wordt wel aangepast, met onder meer de keuze voor een vijf- in plaats van vierdaagse schoolweek. Vanaf het secundair onderwijs wordt code geel ook verstrengd op het vlak van mondmaskerplicht, de toegang van derden tot de onderwijsinstelling en de extra-murosactiviteiten.

De scholierenkoepel betreurt dat de dag afstandsonderwijs wegvalt, omdat die door veel scholieren als een aangename afwisseling werd gezien. “Het momentum voor onderwijsvernieuwing lijkt zo als sneeuw voor de zon verdwenen, dat vinden we een enorme gemiste kans”, zegt Notte.

Evenmin enthousiast is VSK over de mondmaskerplicht, terwijl bij de vorige versie van code geel nog prioritair werd ingezet op het bewaken van de sociale afstand. “Dat vinden scholieren ontzettend belangrijk, omdat je concentratie en de communicatie veel slechter zijn”, weet Notte uit de bevragingen die de koepel voor de zomervakantie deed. “Het kan alleen maar strenger worden dan dit scenario, want code groen kan enkel bij een vaccin of groepsimmuniteit, dat neemt dus elk perspectief naar beter meteen weg. Dat is geen leuk vooruitzicht.”

Notte is wel blij dat elke scholier de eerste week van het schooljaar naar school kan gaan. “Het is een vreemd halfjaar geweest, voor iedereen. Mekaar terugzien, je nieuwe klas en leerkrachten leren kennen en praten over hoe we dit allemaal beleefden, dat zal een belangrijke plek innemen in die eerste week”, aldus Notte.

