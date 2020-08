Kim Kardashian stort zich op celstraf van rapper die fan vermoordde in nachtclub

Realityster Kim Kardashian gaat zich inzetten voor de zaak van Corey Miller, ook bekend als rapper C-Murder. De muzikant zit sinds 2009 vast voor de moord op een 16-jarige fan, maar Kardashian denkt dat er fouten zijn gemaakt in zijn rechtszaak. Het is niet de eerste keer dat ze zich met het lot van gevangenen inlaat.

De realityster heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een aantal gevangenen die volgens haar geen eerlijk proces hebben gekregen. De 39-jarige volgt zelfs een rechtenstudie om in de toekomst meer te kunnen doen om gedetineerden bij te staan en het Amerikaanse gevangenissysteem te veranderen.

Moord in nachtclub

Miller, de broer van platenbaas Master P, werd in januari van 2002 gearresteerd op verdenking van de moord op Steve Thomas de dag ervoor in een nachtclub in Louisiana. Hij werd het jaar erop veroordeeld maar kreeg een nieuw proces omdat aanklagers informatie over getuigen hadden achtergehouden. In 2009 kreeg hij alsnog een levenslange celstraf.

In een twitterdraad laat Kardashian zondag weten dat er inmiddels getuigen hun verklaringen hebben ingetrokken, er nieuw bewijsmateriaal is en er geruchten gaan dat een van de juryleden is gedwongen zijn oordeel aan te passen naar ’schuldig’. Ze stipt ook aan dat maar tien van de twaalf juryleden Miller schuldig achtten, en dat als de zaak vandaag zou dienen, dat niet genoeg was geweest voor een veroordeling.

Ze benadrukt in haar post dat ze begrijpt dat het oprakelen van de zaak pijnlijk is voor de nabestaanden van het slachtoffer. “Ik voel ontzettend mee met de familie van Steve Thomas. Ik snap hoe moeilijk dit voor hen is en het is nooit mijn bedoeling om oude wonden open te halen, maar om de waarheid achter deze tragedie te vinden.”