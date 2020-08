“Betalen jullie mij voor die 25 minuten wachttijd?” Eerste Gentenaars getest in nieuw coronacentrum

Gent -

Per dag kunnen honderd Gentenaars zonder symptomen voortaan worden getest in een nieuw coronacentrum aan het AZ Jan Palfijn. Tijdens het eerste uur maandagvoormiddag zien we er terugkeerders uit rode zones Tunesië en Afghanistan en uit oranje zone Zwitserland. Ook wie contact had met iemand die positief testte, kan er terecht. “Ik hoop dat ik snel weer mag gaan werken.”