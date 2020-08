Nationale Veiligheidsraad komt donderdag bijeen over regels die vanaf september gelden

De Nationale Veiligheidsraad komt donderdag om 9 uur opnieuw bijeen. Op de agenda staat in de eerste plaats een beslissing over de coronamaatregelen die vanaf 1 september zullen gelden, aangezien de huidige maatregelen wettelijk maar tot eind augustus gelden.

Zo zal er onder meer gediscussieerd worden over de maximumaantallen op evenementen en het verloop van de contact tracing te maken heeft. Maar ook de heropening van de scholen moet nog het fiat van de veiligheidsraad krijgen. Al is de verwachting is dat er op al die vlakken weinig tot niks zal veranderen.

Wellicht nog belangrijker wordt de boodschap die de Nationale Veiligheidsraad donderdag aan de bevolking wil geven. In regeringskringen is te horen dat er behoefte is aan een duidelijk kader en perspectief voor de komende maand: is er sprake van een nationale golf, mogen we een verdere stijging van de besmettingen verwachten, moeten we vooral uitgaan van lokale uitbraken,…

De Nationale Veiligheidsraad wil de epidemiologische situatie kaderen en zo houvast bieden aan de bevolking. Al zal dat grotendeels afhangen van de analyses die de experten momenteel aan het voorbereiden zijn.