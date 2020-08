PSG-coach Tuchel laat deur op een kier voor basisplaats Kylian Mbappé tegen Leipzig

PSG-coach Thomas Tuchel sluit niet uit dat Kylian Mbappé dinsdag in de basis start in de halve finale van de Champions League tegen RB Leipzig. Maandag hakt de Duitser na afloop van de training de knoop door

LEES OOK. PSG kruipt door het oog van de naald tegen Atalanta na sensationele ommekeer in blessuretijd van de Champions League

Mbappé vierde vorige week woensdag zijn rentree na een enkelblessure. In de kwartfinale van het kampioenenbal tegen Atalanta speelde hij het laatste halfuur. PSG zorgde in het slot van die match voor een sensationele ommekeer (2-1 zege).

“Kylian had geen problemen met zijn voet tegen Atalanta”, liet Tuchel optekenen. “Na de training zullen we zien of hij 90 minuten aankan.” De coach van de Franse kampioen omschreef de band tussen Mbappé en collega-spits Neymar als “de sterkte van PSG”. “Zij maken het verschil”, voegde Tuchel daaraan toe.

Weerzien met Nagelsmann

Doelman Keylor Navas is niet beschikbaar vanwege een hamstringblessure, maar volgens middenvelder Ander Herrera kan PSG rekenen op reservedoelman Sergio Rico. “Hij heeft al getoond dat hij ons kan helpen.” Rico, die gehuurd wordt van Sevilla, verving Navas in de 79e minuut in de wedstrijd tegen Atalanta.

Leipzig wordt gecoacht door de 33-jarige Julian Nagelsmann, die vlak na de beëindiging van zijn spelerscarrière scout was voor Augsburg II, dat onder leiding stond van Tuchel. Uiteindelijk bleek dat het startsein voor de carrière als coach van Nagelsmann. “Julian deed het goed als scout. Nu is hij onze tegenstander in de Champions League, zoiets kan je niet voorspellen. In zijn rapporten kon je vroeger al zijn passie voor het spel zien”, besloot Tuchel.