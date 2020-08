Sportblessure of die voorkomen? Dan kan je sinds kort olympische zorg krijgen in AZ Groeninge. Tweevoudig olympiër en hordeloper Michaël Bultheel werkt er mee aan de uitbouw van het sportcentrum.

Van ziekenhuizen in Australië en Zuid-Afrika tot grootse stadions in Brazilië en Groot-Brittannië. Michaël Bultheel (34) heeft als topatleet én als dokter in spe heel wat van de wereld gezien. Nu vertoeft ...