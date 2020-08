Bart De Wever: “Moed ontbreekt nog altijd om eindeloze carrousel formatierondes te stoppen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever betreurt dat de moed nog altijd ontbreekt om de “eindeloze carrousel van formatierondes” te stoppen. “Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat een sterk regeerakkoord kon gesloten worden”, zegt hij in een videoboodschap op de sociale media.

“Ik weet dat een akkoord maken veel moeilijker is dan een oplossing torpederen of te roepen langs de zijlijn”, zegt De Wever, die iedereen bedankt die zijn nek durfde uit te steken. Wat de onmiddellijke toekomst nu zal brengen, is voor De Wever nog onduidelijk.

De Wever benadrukt opnieuw dat de tijd dringt. “We staan aan de vooravond van bijzonder moeilijke weken en maanden. Duizenden ondernemers vechten voor het overleven van hun zaak. Het inkomen van tienduizenden gezinnen staat daarbij op het spel. Naast corona komt de Brexit nu snel op ons af. Helaas zal niemand die impact sterker voelen dan de Vlamingen. De sociale en economische uitdagingen zijn ongezien.”

Gezien de ongeziene economische en sociale uitdagingen, betreur ik enorm dat vandaag alsnog de moed ontbreekt om de eindeloze carrousel van formatierondes eindelijk te stoppen.



De N-VA-voorzitter herhaalt dat hij daarom met de PS een opdracht had aanvaard om een regering te maken rond de twee grootste partijen. “Dat was geen evidente missie. Toch hebben we een basisakkoord bereikt. We vonden vijf partijen bereid om zich daarachter te scharen als startpunt van regeringsonderhandelingen. Het was voor niemand te nemen of te laten. Maar het bood een stevige basis, en een grote kans op succes.”

De coronacrisis bewijst volgens hem “hoe inefficiënt ons land is”. “Via hervormingen moeten we de deelstaten grondig versterken, die op democratisch niveau nog wel functioneren. Op federaal niveau is een bestuur in lopende zaken een normale gang van zaken geworden. Dat moet stoppen. Onze startnota kon rekenen op zeventig zetels, net niet voldoende. We hadden nog een enkele partij nodig om een volwaardige regering te vormen. Een regering van beperkte duur, maar met een sterk programma.”