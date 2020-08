Verdachte drie maanden na moord op Erik Van Puymbroeck (64) opgepakt

Tielt-Winge - Drie maanden na de moord op Erik Van Puymbroeck (64) in Tielt-Winge heeft de politie een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 46, die opgepakt werd toen de federale politie op 14 augustus huiszoekingen uitvoerde. Hij is aangehouden op verdenking van moord, meldt het parket van Leuven.

Op 13 mei dit jaar werd Erik Van Puymbroeck (64) door een buurman dood aangetroffen op de inrit van zijn woning aan de Bensbergstraat in Tielt-Winge. Na een autopsie bleek dat de man met geweld om het leven gebracht was.

Na drie maanden is een verdachte opgepakt voor de feiten. De federale gerechtelijke politie was de man op het spoor gekomen en voerde op 14 augustus huiszoekingen uit op adressen in Tienen en Sint-Truiden waar die mogelijk kon verblijven. Diezelfde dag werd hij gearresteerd in Sint-Truiden. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden op verdenking van moord, de raadkamer beslist vrijdag of hij aangehouden blijft.