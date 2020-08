Online kopen met kredietkaart voortaan omslachtiger, “maar nóg veiliger”

Wie iets bij een webshop koopt, zal binnenkort niet meer kunnen betalen door gewoon zijn kredietkaartnummer en de drie cijfers op de achterkant van de kaart in te tikken. “Europese wetgeving vereist extra veiligheid”, zegt bankenfederatie Febelfin.

Behalve de kaartgegevens zal de consument nog een extra bewijs moeten leveren dat de gebruikte kredietkaart wel degelijk van hem of haar is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een pincode of een code die wordt gegenereerd door een digipass. Online kopen wordt dus een ietsje omslachtiger “maar nóg veiliger”, zegt Isabelle Marchand van bankenkoepel Febelfin. “Consumenten zullen de wijzigingen nauwelijks merken bij hun online aankopen, aangezien we in België reeds sterk vertrouwd zijn met sterke authenticatie. In België zijn veel handelaren trouwens nu al in regel. Dit is vaak minder het geval bij buitenlandse webshops, die tot nog toe minder vertrouwd waren met sterke authenticatie.”

De aanpassing wordt wel stapsgewijs ingevoerd, zodat de webshops de nodige tijd krijgen om zich aan te passen. Vanaf 25 augustus geldt de strengere regeling al voor transacties boven 1.500 euro. “De banken zullen de transacties tijdelijk wel nog opnieuw aanbieden aan de klant als ze niet voldoen aan de regelgeving”, klinkt het bij Febelfin. Op 22 september wordt de drempel verlaagd tot 250 euro, op 19 oktober tot 30 euro en op 17 november tot 0 euro. Vanaf dan zal een betaling die niet voldoet, meteen worden geweigerd.