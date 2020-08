Jelle Van Damme legt strafklacht neer tegen voormalig Lokeren-voorzitter Louis de Vries

Jelle Van Damme (36) houdt woord. Hij liet een strafklacht indienen tegen voormalig Lokeren-voorzitter Louis de Vries, in de hoop zijn achterstallig loon en tekengeld alsnog te krijgen.

Van Damme tekende in juli 2019 een lucratief contract voor één jaar met optie bij Lokeren, dat net naar 1B was gedegradeerd. Het lucratieve zat hem vooral in de tekengelden, maar hij heeft een grote som – 250.000 euro – nooit ontvangen.

De Vries schermde steeds met nieuwe investeerders, maar die kwamen er nooit, Lokeren ging failliet en de flamboyante voorzitter verdween opnieuw met de noorderzon. Hij heeft naar verluidt zelfs geen adres in België, maar Van Damme heeft er toch goeie hoop in dat hij zijn centen kan recupereren. Zijn advocaat Omar Souidi legde de strafklacht neer en nu is het aan de onderzoeksrechter om de zaak uit te pluizen. Van Damme is intussen nog op zoek naar een nieuwe club.