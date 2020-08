Buurt reageert geschokt na dood van peuter in snikheet appartement: “Ze leek nochtans goed voor haar kind te zorgen”

Mechelen -

Na het overlijden van de 2-jarige jongen in een snikheet appartement in Mechelen, hebben de speurders ook elementen gevonden die erop zouden kunnen wijzen dat de peuter ondervoed was en lange tijd niet te drinken kreeg. De 22-jarige moeder zit sinds eind vorige week in de gevangenis. Haar wordt onopzettelijke doding en ook het onthouden van voedsel en verzorging met de dood tot gevolg, ten laste gelegd. “Wie weet hoe dat kind geleden heeft”, klinkt het in de buurt.