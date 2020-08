Man (83) rijdt zich vast op Dijlepad in Mechelen

Mechelen - Een oudere man die de weg kwijt was geraakt, heeft zich maandagmiddag op een nogal ongelukkige manier vastgereden op het Dijlepad in Mechelen.

Merkwaardig uitzicht maandagmiddag aan campus De Ham van de Thomas More Hogeschool op de Zandpoortvest. Een auto reed zich vast op het Dijlepad dat normaal alleen toegankelijk is voor wandelaars en fietsers.

Een 83-jarige man uit Leuven die onderweg was naar het Vrijbroekpark vergiste zich door de werkzaamheden op de Leuvensesteenweg van route. Zo belandde hij met zijn wagen in de Wagonstraat, waar op het einde van de straat een nieuw fietspad naar de Dijle begint. Via dat fietspad kwam de tachtiger op het Dijlepad terecht. Daar liep de wagen blikschade op.

Een medewerker van takeldienst Hendrickx slaagde erin de auto van het jaagpad te halen. De politie heeft het Dijlepad uit voorzorg afgesloten. De brandweer is ter plaatse gekomen om de stabiliteit van de constructie over het water na te gaan. Omstreeks 12.30 uur werd het jaagpad vrijgegeven en mochten voetgangers en fietsers er opnieuw over.

