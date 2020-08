Acht maanden cel gevorderd voor spuwen in de supermarkt

Bredene - Een 58-jarige man hangt in de Brugse correctionele rechtbank acht maanden effectieve celstraf boven het hoofd voor spuwen in een supermarkt in Bredene. Daarna uitte hij ook nog doodsbedreigingen aan het adres van de politiemensen. Opvallend genoeg werd Peter J. in 1985 al tot 18 jaar dwangarbeid veroordeeld voor roofmoord.

De feiten speelden zich op 1 mei kort voor de middag af in de Proxy Delhaize in Bredene. De beklaagde werd aangesproken door een andere klant, omdat hij aan de kassa niet op zijn beurt zou gewacht hebben. Tijdens die banale discussie ging Peter J. helemaal door het lint. “Hij was op alles en iedereen aan het spuwen”, schetste procureur Lode Vandaele. Op het politiebureau bedreigde hij even later ook nog de agenten. “Wacht maar tot ik vrij ben, dan zal ik een kogel door jullie kop jagen”, klonk het.

De verdediging pleitte dat J. zeker niet op mensen gespuwd had. “Maar hij weet heel goed dat het niet kan wat hij gedaan heeft”, aldus meester Chanel Ribas Colomar. In het pleidooi werd ook gewezen op de moeilijke situatie van de beklaagde, die bij een vriend in Bredene woont omdat hij niet aan een sociale woning geraakt. Ten slotte vroeg de verdediging om de straf tot de voorhechtenis te beperken, want een straf met uitstel is door zijn zwaar strafblad niet meer mogelijk.

In 1985 werd Peter J. door het hof van assisen in Brugge immers al tot 18 jaar dwangarbeid veroordeeld voor roofmoord. Hij stond op de uitkijk toen twee minderjarige medestudenten in de Katelijnestraat in Brugge een fotograaf om het leven brachten en beroofden. Zijn rol in de zaak kwam pas aan het licht toen hij te loslippig was tegen medegedetineerden.

De rechter doet uitspraak op 28 augustus.