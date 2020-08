Pastoor niet gelukkig met “ongepaste speech” op begrafenis Ilse Uyttersprot

Aalst -

Pastoor Dirk Moereels stuurt een dankboodschap de wereld in. Hij drukt zijn appreciatie uit tegenover iedereen die zijn vraag gerespecteerd heeft om niet naar de begrafenis van de vermoorde schepen Ilse Uyttersprot te komen en de coronaregels te volgen. De geestelijke is evenwel niet te spreken over een speech in de kerk waar nadien veel vragen over rezen: “Ongepaste boodschap buiten de afspraken.”