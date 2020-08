Drie provinciegouverneurs leggen eed af na omstreden benoemingssaga

Na een omstreden benoemingssaga hebben Jos Lantmeeters (N-VA), Jan Spooren (N-VA) en Carina Van Cauter (Open VLD) maandag bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de eed afgelegd als provinciegouverneur van respectievelijk Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Met de coronacrisis lopen de gouverneurs weer volop in de kijker. “Het is de enige functie in ons complexe land waarbij federale, regionale, provinciale en lokale taken samenkomen”, onderstreepte Somers de rol van de gouverneur als “verbindingsofficier”. “De Vlaamse regering is ervan overtuigd dat elk van jullie die capaciteiten in zich dragen”.

Vorige maand had de Vlaamse regering na een aanslepende benoemingssaga Lantmeeters, Spooren en Van Cauter aangeduid als gouverneur. Dat gebeurde niet op basis van een objectieve selectieprocedure, maar op basis van een politiek akkoord onder de regeringspartijen N-VA, Open Vld en CD&V. Dat stuitte op scherpe kritiek van de oppositie.

Getouwtrek in Oost-Vlaanderen

Vooral in Oost-Vlaanderen sleepte het getouwtrek over het gouverneurschap bijzonder lang aan. Van Cauter wou er niet veel meer over kwijt. “Het heeft geen zin om te blijven stilstaan bij het verleden. Enkel de toekomst kunnen we nog veranderen”, reageerde ze in de marge van de eedaflegging. Ze heeft alvast “veel goesting” om vanaf 1 september haar coördinerende rol in de strijd tegen het coronavirus op te nemen.

Hoewel hun partij “een koele minnaar” van het provinciale bestuursniveau is, zetten ook Lantmeeters en Spooren zich schrap om hun rol op te nemen het afremmen van de besmettingen in hun provincie. “De rol van gouverneur blijft cruciaal als verbindingsfunctie tussen de hogere niveaus en het lokale niveau. Dat staat los van het standpunt of je een provincie moet hebben met al die bevoegdheden en al die budgettaire middelen”, zei Spooren.