Nieuwe studie: “Smelten van Groenlandse ijskap is niet meer te voorkomen”

Het smelten van de Groenlandse ijskap is volgens wetenschappers niet meer te voorkomen. Deze blijft smelten, stellen zij, “zelfs als de opwarming van het klimaat vandaag zou stoppen”. De sneeuwval kan het ijsverlies niet langer compenseren.

“De gletsjers van Groenland zijn een soort van ‘point of no return’ gepasseerd, waar de sneeuwval die de ijskap elk jaar aanvult, niet langer het gesmolten ijs kan compenseren dat van de gletsjers naar de oceaan stroomt”, staat in een verklaring van de Ohio State University, waar de auteurs van de studie werken. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications Earth and Environment.

In de jaren tachtig en negentig verloor de ijskap ongeveer 450 gigaton (450 miljard ton) ijs per jaar. Dat werd vervangen door sneeuwval, merkten wetenschappers op na analyse van gegevens van de afgelopen 40 jaar. Sinds de millenniumwisseling smelt er zo’n 500 gigaton per jaar, die niet meer wordt gecompenseerd door de sneeuwval. “De ijskap van Groenland verliest in de 21e eeuw in versneld tempo massa, waardoor die de grootste bijdrage levert aan de stijging van de zeespiegel”, aldus de studie.

Twijfels

Sommigen in de wetenschappelijke gemeenschap noemen de conclusie van de onderzoekers voorbarig. “We weten niet in welke omvang concentraties van broeikasgassen zullen toenemen”, aldus een klimatoloog van het Deense Meteorologische Instituut DMI.

Volgens een recente studie door wetenschappers van de universiteit van Lincoln (Verenigd Koninkrijk) zal het smelten van de Groenlandse ijskap tegen het jaar 2100 hebben bijdragen aan een zeestijging van 10 tot 12 centimeter. De Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering schatte in 2013 dat de zeespiegel tegen het einde van deze eeuw met zo’n 60 centimeter zal zijn gestegen.