Massa mensen jouwt president Loekasjenko uit, dus stapt hij kwaad van het podium: “Nu mogen jullie weer ‘ga weg’ roepen”

Het was een bewogen dag voor de Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko. Tijdens een bezoek aan tractorfabriek MZKT in Minsk werd hij uitgejouwd door een grote groep mensen, maar hij liet zich daar niet door doen. Hij zei wat hij te zeggen had, en stapte dan kwaad van het podium.

“Ga weg”, “vertrek”, “leugenaar”, “stap op”: er was maandag in Minsk niemand die de president woorden van lof toeriep. Loekasjenko, die de laatste dictator in Europa genoemd wordt, sprak er de mensen toch toe. Hij zei onder meer dat ze nieuwe verkiezingen op hun buik mogen schrijven. “Daarvoor moeten jullie mij doden”, sprak hij.

LEES OOK. Wit-Russische president Loekasjenko uitgejouwd door arbeiders: “Geen nieuwe verkiezingen tot jullie mij doden”

Toen de massa maar bleef joelen, verging het lachen de president steeds meer. Uiteindelijk besliste hij het voor bekeken te houden. “Ik heb mijn zegje gedaan, nu kunnen jullie weer ‘ga weg’ roepen”, zei hij, waarop hij kwaad van het podium stapte.