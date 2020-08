Studie geeft hoopvolle resultaten: “Toch betere immuniteit bij tweede besmetting met coronavirus”

Ons immuunsysteem kan een tweede coronabesmetting beter bestrijden dan aanvankelijk gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in de Amerikaanse krant ‘The New York Times’. Onze cellen slaan informatie over Covid-19 op waardoor het lichaam bij een eventuele tweede besmetting, beter gewapend is om de strijd aan te gaan met het virus.

Uit verschillende recente studies blijkt dat ons lichaam heel wat informatie opslaat over het coronavirus. Onderzoekers zijn dan ook hoopvol dat we wel degelijk een langdurige immuniteit kunnen opbouwen tegen het virus. De antilichamen en immuuncellen, de zogenaamde B- en T-cellen die het virus in het lichaam herkennen, blijken maanden na de besmetting nog altijd actief te zijn en indien nodig zich te verweren tegen Covid-19. Of je ernstig ziek werd bij een eerste besmetting of slechts milde symptomen had, zou daarbij geen rol spelen.

Het onderzoek wordt bevestigd door immunologe Marion Pepper van de universiteit van Washington. “Dit is waar we allemaal op hoopten”, zegt ze in The New York Times. “In ons lichaam is alles aanwezig voor een beschermende en vooral complete immuunrespons die het virus onschadelijk kan maken.” Maar ondanks de positieve signalen blijft Pepper voorzichtig. “Het bewijs moet nog geleverd worden. Dat komt er pas als vastgesteld wordt dat de meeste patiënten die een tweede keer in contact komen met het Covid-19 het virus succesvol kunnen bestrijden.” Concreet: bij een tweede aanval is ons lichaam niet kwetsbaarder voor het virus.

Strijders

En het zijn niet alleen de antilichamen, een eiwit, die ons dan zullen beschermen. “Het immuunsysteem is een complex geheel. Antilichamen zijn daar slechts een deel van. Het is goed mogelijk dat het virus in ons lichaam veilig is voor antilichamen maar niet voor bijvoorbeeld T-cellen, die op hun beurt dan weer B-cellen aansporen.” De meeste B-cellen hebben een vervaldatum en sterven na enkele weken weer af. “Maar toch blijven er nog enkele B-cellen over. Als het lichaam opnieuw aangevallen wordt door het virus zullen ze nog steeds antilichamen produceren en terugvechten.”

Hetzelfde met de T-cellen. Ook zij konden maanden na de genezing van het coronavirus nog gevonden worden in het bloed van voormalige patiënten. “Maar ik wil benadrukken dat het echte bewijs nog geleverd moet worden”, zegt Pepper. “Er is nood aan meer diepgaand onderzoek, maar deze resultaten zijn alvast bemoedigend.”