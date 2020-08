Hoe de Amerikaanse posterijen de presidentsverkiezingen kunnen bepalen en hoe Trump dat maar al te goed weet

Een zware crisis bij de Amerikaanse posterijen zou weleens een serieuze weerslag kunnen hebben op de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Om dat te vermijden roept voorzitter Nancy Pelosi het Huis van Afgevaardigden zelfs weken vroeger terug uit zomerreces. Volgens de Democraten heeft president Trump de problemen doelbewust in de hand gewerkt. “Hij manipuleert de posterijen om kiezers hun recht op stemmen te ontnemen.”

Waar loopt het mis met de Amerikaanse posterijen?

The United States Postal Service (USPS) verkeert door het coronavirus misschien wel in de diepste crisis sinds het ontstaan van de posterijen in 1775, ...