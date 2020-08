Transfer Mrabti afgerond: aanvaller voor drie jaar naar KV Mechelen

KV Mechelen heeft de transfer van Kerim Mrabti geofficialiseerd. De aanvaller is zo de vijfde zomeraanwinst van de Kakkers. De 26-jarige Zweed tekende maandag een contract voor drie seizoen met optie. Mrabti zat zonder club nadat zijn contract bij de Engelse tweedeklasser Birmingham afliep.

Mrabti reisde vorige week al af naar Mechelen om er de club te komen bezoeken en te onderhandelen over een contract. Vandaag raakte de deal rond en legde Mrabti ook meteen zijn medische testen af.

Mrabti brak in 2015 door bij Djurgardens waar hij in zijn eerste seizoen werd verkozen tot beste nieuwkomer in de Zweedse competitie. In drie seizoenen was hij er goed voor 18 doelpunten en 14 assists in 77 wedstrijden. In de zomer van 2018 stond hij nog in de belangstelling van Anderlecht én Club Brugge maar koos hij voor Birmingham City in de Engelse Championship. Na twee seizoenen waarin Mrabti nooit kon uitgroeien tot vaste waarde (27 wedstrijden, 3 goals) werd zijn contract er niet verlengd.

Bij de nationale ploeg van Zweden verzamelde Mrabti drie caps in vriendschappelijke wedstrijden. Tunesië, het geboorteland van zijn vader, was geïnteresseerd om hem op te nemen in zijn selectie voor het WK 2018 maar Mrabti koos voor Zweden.