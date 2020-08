Champions League-debacle tegen Bayern kost Quique Setién de kop als coach van FC Barcelona

Het 2-8 verlies in de kwartfinale in de Champions League tegen Bayern München was de symbolische nederlaag te veel voor Quique Setién. De Spanjaard wordt ontslagen als coach van FC Barcelona. Alles wijst erop dat zijn opvolger Ronald Koeman zal heten.

De nieuwe coach wordt de komende dagen aangekondigd als onderdeel van een uitgebreide herstructurering van het eerste elftal, meldt Barça.

Barcelona werd vrijdagavond door Bayern München met ongeziene 8-2 vernederd in de kwartfinales van de Champions League, waarna het duidelijk was dat het verhaal van Setién in Camp Nou uit was.

Sétien zinspeelde zelf ook al op een vertrek na de 8-2. “Natuurlijk zijn de kansen voor mij om trainer van Barcelona te blijven geminimaliseerd”, zei de 61-jarige coach, die in januari Ernesto Valverde opvolgde. Eerder moest hij met Barça ook al de Spaanse titel aan Real Madrid laten.

Barcelona zal dus “de komende dagen” de naam van de opvolger bekendmaken, die kadert binnen een “uitgebreide herstructurering van het eerste elftal”. Volgens verschillende media zou de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman echter de favoriet zijn om Setién op te volgen. Van 1989 tot 1995 trad de Nederlander aan voor Barcelona. Met Barça kroonde hij zich vier keer tot Spaans kampioen en in 1992 won hij de Europa Cup 1.