Porsche en Tesla in poleposition als het gaat om winst per auto

Aan elke bolide die van de bond rolt, verdient Porsche net geen 10.000 euro. Daarmee is de Duitse sportwagenbouwer het meest winstgevende automerk van het moment, zo becijferde Ferdinand Dudenhöffer van het Center of Automotive Research van de Universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).

“Het eerste halfjaar liep niet voor alle automerken op wieltjes”, zegt professor Dudenhöffer. “Flink wat merken, en niet van de minste, verkochten de eerste zes maanden eigenlijk met verlies. Corona heeft hun zwakheden duidelijk blootgelegd.” Andere automerken doorstaan de crisis dan weer wél goed. Met een opvallende vermelding voor Tesla. Met een winst per auto van 2.890 euro heeft het een flinke voorsprong op de andere premiumfabrikanten, om de Duitse heilige drievuldigheid Audi-BMW-Mercedes niet bij naam te noemen. “Terwijl bijna iedereen zijn productiecapaciteit aan het inkrimpen was, realiseerde Tesla juist een enorme groei”, aldus nog Dudenhöffer.

Twee kanttekeningen voor een goed begrip: de Duitse professor houdt bij zijn jaarlijkse spielerei enkel rekening met de operationele prestaties van de automerken, dus niet met alle activiteiten van het moederconcern (o.a. financiering, motorfietsen, vrachtverkeer). En hij heeft het, voor alle duidelijkheid, over de winst(marges) van de automerken, niet over wat de autodealer of garage om de hoek verdient aan elke verkochte auto. Want dat is een heel ander verhaal.