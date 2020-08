Standard begint met zes op zes na zakelijke zege in Beveren

Dankzij een zakelijke overwinning op het Freethiel is Standard de competitie met een zes op zes begonnen. Schryvers zette Waasland-Beveren wel nog op voorsprong, maar de Rouches kwamen via knappe goals van Amallah en Bastien langszij: 1-2.

Beide ploegen begonnen met de elf van de openingsspeeldag. Dat betekende dat bij de Rouches opnieuw Carcela en Cimirot op de bank begonnen. Oulare zat zelfs niet in de wedstrijdkern.

Mergim Vojvoda stond ‘gewoon’ in het centrum van de Luikse defensie. De Kosovaarse verdediger staat voor een overgang naar Atalanta. Vandaag onderhandelde Standard met een delegatie van de Serie A-club. Een akkoord werd nog niet gevonden, maar de verwachting is dat dat later deze week zal gebeuren.

Bitsige eerste helft

Veel doelgevaar noteerden we in de eerste helft niet. Waasland-Beveren stond goed, terwijl bij Standard de creativiteit leek te ontbreken. Na tien minuten legde Laifis aan van ver. Pirard kon zijn afstandsschot makkelijk wegboksen. Dat was het zowat. Kaarten waren er in de eerste helft genoeg. Shamir, Raskin, Bizimana en Laifis pakten allen geel voor stevige ingrepen.

Na rust brak de match helemaal open. Eerst lag Bodart in de weg voor de opgekomen Vukcevic, maar op het uur opende Schryvers dan toch de score. Albanese passeerde op de linkerflank vlotjes Vojvoda en legde terug op Schryvers, die geen tijd had om te twijfelen en van kortbij de 1-0 binnenschoot.

Gelijkmaker tegen kruissnelheid

Lang kon de thuisploeg niet van de voorsprong genieten. Montanier bracht Boljevic en zo verhuisde Amallah naar het centrum. Meteen met resultaat. Van Lestienne ging het naar Fai en vervolgens naar de Marokkaanse international. Hij nam de voorzet in één keer op de slof en liet Pirard kansloos: 1-1. Als we de mensen van Eleven Sports mogen geloven, had het schot een snelheid van liefst 168 kilometer per uur.

Standard ging erop en erover, want niet lang na de gelijkmaker stond het al 1-2. Bastien twijfelde niet toen hij de bal voor z’n voeten kreeg en trapte via de paal raak. Al het tweede competitiedoelpunt voor de Luikse gelegenheidsaanvoerder, al moest hij in de slotfase afhaken met een hamstringblessure.

Bij Waasland-Beveren geloofden ze nog in de 2-2, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van trainer Nicky Hayen niet meer. Avenatti was in de extra tijd zelfs nog dicht bij de 1-3. Zonder te sprankelen (en zonder Mehdi Carcela op te stellen) begint Standard de competitie zo met een zes op zes. Zondag ontvangen de Rouches op Sclessin KRC Genk.