Jongerenbendes teisteren wijk in Ledeberg met vechtpartijen en baseballbates: “Tijd voor de grove middelen, net zoals in de Brugse Poort”

Gent / Ledeberg -

Jongerenbendes terroriseren al weken een plein in de Gentse deelgemeente Ledeberg. Zware vechtpartijen met baseballbats en messen schrikken de omgeving van het Centrumplein op. Afgelopen weekend liep het twee keer uit de hand. Bewoners vragen dat de politie de grove middelen inzet. “Als kind speelden we hier buiten; nu zijn we bang om in elkaar geslagen te worden.”