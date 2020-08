Zoons slepen modemiljonair voor de rechter omdat hij zijn vriendin inhuurde om hen te ontmaagden

De twee zoons van de Canadese modemiljonair Peter Nygard slepen hem voor de rechter. Ze beschuldigen hem ervan dat hij zijn toenmalige vriendin, die bijkluste als sekswerker, ingehuurd had om hen te verkrachten toen ze 14 en 15 jaar oud waren. Zijn doel? “Mannen van hen maken.” Het is niet de eerste keer dat Nygard in opspraak komt.

Hallucinant is het, waar de twee biologische zoons van Peter Nygard hun vader van beschuldigen. In de papieren van de klacht, die binnengekomen zijn bij een federale rechtbank in Manhattan, beschrijven ze uitvoerig waar ze als tiener aan blootgesteld werden.

De zoons beweren dat de vriendin van hun vader, volgens de aanklacht een “bekende sekswerker”, hen allebei verkracht heeft toen ze nog tieners waren. De ene was 15 jaar toen het in 2004 gebeurde in de Bahama’s, de andere was 14 jaar later 14 jaar toen dezelfde vrouw hem verkrachtte in het Canadese Winnipeg. Beide feiten vonden plaats in eigendommen van Nyrgard, die in totaal zeven kinderen heeft. Het doel van hun vader was naar verluidt om “mannen van hen te maken”. Anders gezegd: hen ontmaagden.

Intimidatie

“Elk van de zoons heeft ervaren hoe de seksschandalen van hun vader hen beschadigd hebben en ze willen dat hij daar verantwoordelijkheid voor neemt en terecht staat”, staat in de klacht, die Daily mail kon inkijken. “Naast die feiten loog Peter Nygard er ook nog over. Hij probeerde zijn zoons te intimideren om erover te zwijgen. Maar de klagers in deze zaak willen niet meer zwijgen en willen na een onderzoek in de voorbije maanden deze zaak aanspannen.”

De oudste zoon getuigde bij CBC News al over de feiten. “Ik hoop dat mijn ervaring mensen kan helpen die hetzelfde meegemaakt hebben”, zei hij daar. “Ik was verward en beschaamd en kon niet begrijpen wat er zich afgespeeld had. Pas toen ik andere slachtoffers hoorde vertellen wat mijn vader hen aangedaan had, besefte ik het. Nu ik terugkijk, zie ik het patroon. Dat het ook met mijn jongere broer gebeurd is, doet echt pijn.”

Het is trouwens niet de eerste keer dat Peter Nygard in opspraak komt. De modemiljonair wordt er in een andere zaak ook van beschuldigd dat hij tientallen vrouwen aangerand zou hebben in het kader van een decennialange vrouwenhandelzaak.