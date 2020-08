Aanvaller met mes neergeschoten in Jeruzalem

Een man die probeerde een aanval met een mes uit te voeren in de oude stad van Jeruzalem, is maandagavond doodgeschoten door de Israëlische veiligheidstroepen. Dat heeft de lokale politie gemeld.

De Israëlische politie zei dat de aanvaller werd “geneutraliseerd” door ordehandhavers, een term die wordt gebruikt om te zeggen dat hij is neergeschoten. Er is volgens de politie ook een politieagent “lichtgewond” geraakt. De agent, een man van negentien jaar, kreeg een messteek in de borst, maar hij heeft het bewustzijn niet verloren, laat het Hadassaziekenhuis van Jeruzalem weten. Een vrouw die zich in de buurt van het incident bevond, is lichtgewond geraakt door een politiekogel, meldt de politie.