CEO Van Eetvelt over Kompany: “Van goedbetaalde speler naar goedbetaalde coach”

“ Vince, je hebt ons verrast met je timing.” Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt liet uitschijnen dat Vincent Kompany zichzelf had aangesteld als hoofdcoach, maar uiteraard gingen daar pittige discussies aan vooraf. Voor voorzitter Wouter Vandenhaute was het vanaf het begin duidelijk: ofwel was Kompany speler, ofwel was hij coach. De combinatie zag hij niet zitten. Toen de spanning met Vercauteren opliep, moest er een keuze worden gemaakt. Zodra Kompany aangaf dat hij zijn spelerscarrière wou opgeven, was het helder.

Paars-wit doet er overigens profijt aan, want het dikbetaalde spelerscontract van Kompany tot 2022 werd ontbonden en omgezet in een trainerscontract tot 2024. Hij levert veel in en zijn loon wordt nu gespreid over vier jaar. “Van een goedbetaalde speler wordt Kompany nog altijd een goedbetaalde coach. Hij zal op zijn minst vier jaar blijven en veel prijzen pakken.”

In één klap verliest Anderlecht natuurlijk ook zijn beste speler, zijn aanvoerder. Vraag is of de Brusselaars nu nog een nieuwe uitvoetballende verdediger gaan aantrekken. Of gaan ze door met Luckassen, Cobbaut, Kana... “Sportmanager Peter Verbeke is hier aanwezig. We zullen in alle rust bekijken wat we nog nodig hebben”, aldus Van Eetvelt.