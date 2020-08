Zoveelste paleisrevolutie bij Anderlecht kost Vercauteren zijn kop, ervaren coach stapt niet zelf op

Vincent Kompany (34) hoofdtrainer, Frank Vercauteren (63) eruit. De zoveelste revolutie bij Anderlecht moest mooi georkestreerd worden. De spanning tussen het duo werd geminimaliseerd en de twee zaten zowaar nog samen op een oefenmatch tegen OHL. Vercauteren laat alle eer aan Kompany, die het nu maar moet bewijzen. Op één zaak gaf hij niet toe: de coach stapte niet zelf op en moet dus nog betaald worden. Jürgen Geril en Koen Van Uytvange

Wat een beeld gisteren op de oefenmatch van Anderlecht B tegen OH Leuven (0-4). Vercauteren en Kompany een laatste keer samen in de dug-out. De eerste stilzwijgend, de tweede 90 minuten lang coachend langs de lijn. Chapeau dat Frank Vercauteren deze afspraak nog nakwam en ook zondag tegen STVV zijn plicht nog deed, want de beslissing dat Vince The Prince T1 werd en de ervaren coach zou vertrekken, werd vorige week al genomen.

Vercauteren was het beu. Sinds Kompany geblesseerd was uitgevallen tegen Saint-Etienne had hij de rol van trainer weer helemaal overgenomen. Daar was nochtans een interne vergadering over geweest, waarbij Kompany beloofde zich wat minder fanatiek op te stellen. Maar na één dag nam hij alweer de leiding. Zo coachte hij ook tegen KV Mechelen. Opvallend daarbij was dat RSCA verviel in oude fouten: te weinig agressiviteit, te weinig tempo.

Kompany vergoelijkte dat nog in naam van de jonge ploeg, maar Vercauteren kon zijn ongenoegen niet langer verbergen. Hij was gekomen om realisme toe te voegen, maar dat lukte niet meer. Samenwerken met Kompany is geen sinecure. Wie zijn visie niet deelt, wordt snel bestempeld als onwetende. De spanningen liepen hoog op en die ongezonde situatie kon niet blijven duren. Tegen STVV drukte Vercauteren wel nog eens zijn stempel met Trebel in de ploeg en haalde hij ook voldoening uit het feit dat de oprukkende back Mykhaylichenko scoorde. Maar het werd een cynisch afscheidscadeau. Vraag is of Trebel in de volgende match, met Kompany als T1, nog zal mogen meedoen.

In beeld bij AA Gent?

Met het haalbare programma Moeskroen, Oostende, Cercle, Waasland-Beveren en Eupen was dit voor RSCA wel het ideale moment om Vincent Kompany in het zadel te hijsen. Voorzitter Wouter Vandenhaute was nochtans fan van Vercauteren, maar aangezien Kompany straks aandelen verwerft, was de keuze snel gemaakt. Vercauteren berust en denkt nu ongetwijfeld: “Dat hij het maar bewijst”. De ervaren coach bleek echter niet bereid om zelf op te stappen. Dat gebeurde in onderling overleg en normaal gezien met een vergoeding. In ruil moest het wel een mooie exit worden. Frank Vercauteren liet alle eer aan Vincent Kompany.

Rest de vraag of Vercauteren meteen opnieuw aan de slag wil. Bij AA Gent zit het ontslag van Jess Thorup in de pijplijn en zijn naam komt ongetwijfeld naast andere kandidaten op tafel. Zelf wenste Vercauteren niet te reageren.