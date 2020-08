Mode Unie schrijft open brief aan de regering: “Voor velen in onze sector is de boot aan het zinken”

Met een striemende open brief wil Mode Unie de politiek wakker schudden in de aanloop naar een nieuwe Nationale Veiligheidsraad.

LEES OOK. Na desastreus voorjaar nu ook rampzalige solden: “We bloeden langzaam dood en de politiek kijkt toe” (+)

“Beste dames en heren politici,

Het is twaalf uur. Het water staat de modesector aan de lippen, voor velen in onze sector is de boot langzaam maar zeker aan het zinken.

Gedurende de acht beste verkoopweken van het seizoen dienden we verplicht de deuren te sluiten. Bij de heropening op 11 mei werden strenge veiligheidsmaatregelen getroffen in modewinkels, op heden kwam nog geen enkele klacht binnen betreffende een overtreding van de genomen veiligheidsmaatregelen.

Winkelen kan dus veilig. Dat bewezen we ondertussen meer dan drie volle maanden. Net zoals in alle sectoren is volksgezondheid ook voor ons prioritair, maar het is úw taak als regering om het evenwicht te bewaren tussen de economische leefbaarheid van sectoren en het niveau van maatregelen die genomen worden om onze volksgezondheid te beschermen.

Dat evenwicht is er binnen de modesector op heden niet meer. De wintercollectie wordt volop geleverd, de facturen hiervoor dienen betaald te worden, de stukken moeten opgeslagen worden. De verkoop is stilgevallen omdat consumenten schrik hebben om te gaan shoppen. Schrik die elke week opnieuw aangewakkerd wordt door negatieve berichtgeving van uw kant.

Dat voorzichtigheid geboden moet worden in deze uitzonderlijke tijd: uiteraard. Dat een positieve boodschap meegegeven moet worden wanneer zaken goed lopen: dat lijkt ook een evidentie. Nergens horen we van uw kant echter positieve signalen die uitgestuurd worden over het feit dat shoppen veilig kan.

Een volkstoeloop kenden we bij heropening niet, het werd geen koppen lopen tijdens de solden, in alle winkels werd ervoor gezorgd dat de anderhalve meter te allen tijde kon worden gehandhaafd.

Ondanks dit alles werden de maatregelen voor de retailsector verstrengd en dit net voor de aanvang van de solden. Door het verschuiven van de solden kregen we de broodnodige ademruimte om een maand langer aan normale prijs te verkopen. De keel van moderetailers en merkenverdelers wordt door de regel van het individueel shoppen echter compleet dicht geknepen en heel veel ondernemers snakken momenteel krampachtig naar adem.

We kunnen met onze bubbel naar een horecazaak net naast de winkel, maar shoppen moet individueel? Wij snappen het in ieder geval niet. Consumenten snappen het ook niet. Winkelstraten blijven leeg, winkels hangen vol, facturen stapelen zich op, faillissementen en ontslagen worden elke dag meer realiteit.

Dames en heren politici, het is twaalf uur. Er wordt belastinggeld vrijgemaakt voor extra steunmaatregelen voor zwaar getroffen ondernemers – en terecht. Onze vraag tot versoepeling kost de belastingbetaler geen enkele bijkomende cent en houdt honderden modewinkeliers uit het faillissement en evenveel werknemers aan het werk.

Winkelen kán veilig. Versoepel het individueel shoppen dan ook zo snel mogelijk of kijk verder toe hoe ons bloeiend Belgisch modelandschap langzaam dood bloedt. Aan u de keuze.”

Isolde Delanghe - Directeur Mode Unie