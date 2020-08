Hoe Neymar zijn stempel van poenpakker beetje bij beetje weer inruilt voor die van opvolger van Messi

Financieel was het geweldig, maar sportief een ramp. Na zijn recordtransfer van Barcelona naar PSG in 2017 zou Neymar voor altijd een onsympathieke geldwolf zijn, een talent dat nooit tot de hoogtes van Messi en Ronaldo zou kunnen reiken omdat hij zich liever in een gouden kooi liet opsluiten. Alleen: dat is beetje bij beetje aan het veranderen. Messi en Ronaldo liggen uit de Champions League en Neymar krijgt vanavond tegen RB Leipzig een uitgelezen kans om te bewijzen waarom hij als opvolger van de grote twee werd gezien.