Onhoudbare Lukaku demonstreert en kan vrijdag Europa League winnen

Wie stopt Romelu Lukaku? De Rode Duivel blijft maar door de Europa League razen. In de halve finale tegen Shakhtar scoorde hij weer twee keer en deed hij er nog een assist bovenop in een impressionante 5-0-zege. Vrijdag kan hij de kers op de taart zetten als hij met Inter in de finale ook recordwinnaar Sevilla weet te kloppen.

In een tergend trage openingsfase was het wachten op een foutje om de vlam in de pan te doen slaan. Oekraïens doelman Andriy Pyatov gaf de bal zomaar weg aan Inter-speler Nicolo Barella, die voor doel Lautaro Martinez vond. Het maatje van Romelu Lukaku kopte de bal piekfijn in de verste hoek: 1-0. De Oekraïense landskampioen grossierde in balbezit - 65% halfweg - maar kwam pas in minuut 44 met het eerste schot richting doel.

Na de pauze kon Romelu Lukaku zich ook laten opmerken. Na een relatief onzichtbare eerste helft - hij kwam net tekort om een voorzet in doel te lopen - kreeg hij meteen na rust de bal wel aan de voet in een veelbelovende positie. De Rode Duivel krulde het leer met zijn mindere rechter net naast. Shakhtar kreeg nog een goede kans op de gelijkmaker via Junior Moraes, maar de Braziliaanse Oekraïner mikte zijn kopbal pal op Inter-doelman Samir Handanovic. Eén minuut later was het over and out: Lukaku werd vakkundig omsingeld bij een corner voor de Italianen, maar in zijn rug mocht ploegmaat Danilo D’Ambrosio zomaar de 2-0 binnenkoppen.

Danilo D’Ambrosio kopte de 2-0 binnen Foto: Federico Gambarini/dpa

Lukaku op recordkoers

Inter rook bloed en Lukaku zette de turbo aan. De Rode Duivel snelde iedereen voorbij, maar werkte oog in oog met Pyatov te zwak af. Enkele minuten later was het alsnog 3-0. Lukaku kon nog net deviëren in de loop van Martinez, die met een knappe plaatsbal zijn tweede van de avond binnenprikte. Nog voordat ze bij Shakhtar met hun ogen hadden geknipperd, stond Lukaku zelf ook op het scorebord. De Rode Duivel dwong de Oekraïense defensie in de fout en hield vervolgens het hoofd koel toen hij vrijgespeeld werd door zijn maatje Martinez. Enkele minuten later was hij daar weer: na een indrukwekkende rush trapte hij de bal door de benen van Pyatov in doel.

Voor Lukaku was het al de tiende opeenvolgende Europa League-wedstrijd waarin hij kon scoren - een record - en zijn 32ste en 33ste doelpunt in zijn debuutseizoen voor Inter. Als hij nog één keer scoort, evenaart hij het record van ‘Il Fenomeno’ Ronaldo. De kers op de taart moet vrijdag in het RheinEnergiestadion van Keulen volgen. Dan kijkt Inter recordwinnaar Sevilla in de ogen.

Foto: EPA-EFE

Lukaku met een eerbetoon aan Kompany: “Zonder hem zou ik er ook niet geweest zijn”

“We hebben echt een goede partij gespeeld”, reageerde de Rode Duivel. “Ik ben heel tevreden voor het team. We staan in de finale, dat was een van onze doelen voor het einde van het seizoen”, vertelde Lukaku na het duel aan RTBF. “In de competitie lieten we veel punten liggen, maar dat we nu de finale bereiken stemt ons gelukkig. We hebben sterk verdedigd, ons defensieve blok heeft het echt goed gedaan. En de weinige kansen die we kregen maakten we af.”

“We wisten dat we veel ruimte gingen krijgen op de rechterkant, en hebben ervan gebruik gemaakt”, vervolgde de Belg, die voor de tiende keer op rij in een wedstrijd om de Europa League raak trof en zo een unicum neerzet. “Ik ben een spits en sta op het veld om te scoren. Dat zit in mij. Mijn tweede doelpunt ben ik alleen gaan zoeken. Ik had er echt nog zin in.”

“Of het gebaar met nummer vier een eerbetoon aan Vincent was?Absoluut. Zonder hem zou ik er ook niet geweest zijn, zou Anthony Vandenborre er niet geweest zijn, mijn broer, Youri Tielemans, Dennis Praet, Leander Dendoncker, noem maar op. Ik was vrij geshockeerd door zijn beslissing maar wens hem al het beste. Hij heeft de deur geopend voor de jongeren van Neerpede.”

Foto: EPA-EFE

Foto: Federico Gambarini/dpa