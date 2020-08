AA Gent beraadt zich nog altijd over lot trainer Jess Thorup, Vercauteren kan buitenkans zijn

Jess Thorup is nog altijd trainer van AA Gent. In afwachting van een definitief besluit over zijn lot – of een bereidwillige opvolger – leidt de Deen de trainingen alsof er niets aan de hand is. Ondertussen kreeg AA Gent al Laszlo Bölöni gesuggereerd en kan Frank Vercauteren een onverwacht buitenkansje worden.