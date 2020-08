Na desastreus voorjaar nu ook rampzalige solden: “We bloeden langzaam dood en de politiek kijkt toe”

“Dames en heren politici, winkelen kan veilig. Versoepel het individueel shoppen, of kijk verder toe hoe ons bloeiend Belgisch modelandschap langzaam doodbloedt. Aan u de keuze.” Met die striemende open brief wil Mode Unie de politiek wakker schudden in de aanloop naar een nieuwe Nationale Veiligheidsraad.