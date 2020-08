Coronacrisis maakt opleiding verpleegkunde aantrekkelijker

Voor één keer heeft het coronavirus ook een positief gevolg: de opleiding verpleegkunde wint volgend academiejaar aan populariteit. De AP Hogeschool Antwerpen telt op dit moment bijna dubbel zoveel inschrijvingen als vorig jaar. Ook bij Thomas More en Vives tekenen ze een sterke stijging op.

We kunnen verpleegkundige bijna als knelpuntberoep benoemen: terwijl de vacatures in ziekenhuizen en zorgcentra de hoogte ingingen, waren er de laatste twee jaar steeds minder studenten geïnteresseerd in een opleiding tot verpleegkundige. Maar daar lijkt komend academiejaar verandering in te komen, met “dank” aan het coronavirus.

“Vorig jaar hadden we in totaal in het eerste jaar 110 nieuwe studenten”, zegt Eva Van der Linden, opleidingshoofd verpleegkunde bij de AP Hogeschool Antwerpen. “Dit jaar stevenen we met de voorlopige cijfers dus af op een verdubbeling. Werkzekerheid in de zorg zal daar sowieso mee te maken hebben, maar dit jaar lijkt er toch iets meer aan de hand. Het beroep is dan ook veel in beeld gekomen. De spannende en dwingende kant van de job werd plots heel erg zichtbaar. Het grote publiek kijkt daardoor anders naar de verpleegkunde.”

Nog geen victorie kraaien

Bij Thomas More bevestigt woordvoerster Veerle Heyvaert de trend met een stijging van 15 procent en ook bij Vives zijn er meer inschrijvingen. “Concrete cijfers hebben we nog niet, die moeten nog verwerkt worden, maar we zien wel dat er meer studenten kiezen voor de opleiding verpleegkunde”, zegt Nancy Boucquez, studiegebieddirecteur verpleegkunde van Vives. “En het zijn niet alleen afgestudeerde scholieren die zich inschrijven. Ook volwassenen vragen steeds vaker om informatie over de opleiding. Het gaat dan vooral om mensen die onlangs ontslagen werden in sectoren die onder druk staan door de gezondheidscrisis. Voor die nieuwe studenten is het ontslag een opportuniteit: ze geven hun carrière een nieuwe wending in de zorgsector.”

Dat laatste komt voor de Vlaamse zorgambassadeur Eleonora Holtzer niet als een verrassing. “Al enkele jaren is de opleiding verpleegkunde populair bij mensen die al een carrière achter de rug hebben. De economie heeft het moeilijk en ze willen iets anders. Ze willen iets betekenen voor andere mensen en dan kom je al snel bij de zorg terecht.”

Wat afgestudeerde scholieren betreft, wil Holtzer nog niet te vroeg victorie kraaien. “Ik hield mijn hart vast voor wat het coronavirus met de opleiding zou doen: zou het toekomstige studenten afschrikken of net aantrekken? Het lijkt het tweede te worden. Natuurlijk ben ik blij dat scholen een stijging van het aantal inschrijvingen zien maar we mogen nog geen conclusies trekken: de scholen zijn pas gisteren (maandag) officieel van start gegaan en er is nog een lange weg te gaan. We kunnen momenteel alleen maar hopen dat deze trend zich in alle opleidingen verpleegkunde voortzet want de zorgsector heeft het nodig.”