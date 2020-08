Oma getuigt nadat tweejarige peuter wellicht stierf door ondervoeding en uitdroging: “Haar zoontjes zijn alles voor mijn dochter”

De tweejarige E. die vorige week omkwam in een snikheet appartement in Mechelen, overleed wellicht aan de gevolgen van ondervoeding en uitdroging. Zijn moeder is aangehouden.

“Mijn dochter in de gevangenis, ik begrijp dit niet”, zegt de moeder van Cindy K. “Dit heeft ze nooit gewild. Haar zoontjes zijn alles voor haar.” Cindy K. heeft ook nog een zoontje van vier. De jongen was op het moment van het drama bij zijn vader. “Ze zorgde goed voor hen, ook voor de jongste”, zegt de oma van het slachtoffertje. “Ze kregen genoeg eten en drinken. De jongste at de hele dag, stal zelfs eten uit het bord van zijn grote broer. Die jongen kwam niks tekort. Cindy zag hem heel graag, ze deed er alles voor”.

Ook buren van Cindy K. bevestigen dat ze een goede moeder is voor haar kinderen. “Vorige week heeft ze samen met haar zoontjes nog een uitstapje gemaakt naar de zee. Dat kindje leek kerngezond”, zegt een buur.

Toch meent het gerecht dat de tweejarige E. overleed aan de gevolgen van ondervoeding en uitdroging. Cindy K. werd daarom aangehouden op verdenking van onvrijwillige doodslag en het onthouden van voedsel en verzorging, met de dood tot gevolg. “Het kind zou al heel lange tijd geen drinken meer gekregen hebben”, meldt het parket.

De moeder van Cindy K. denkt dat de hitte toch de oorzaak kan zijn. “Het is snikheet op dat appartement. Nu de hittegolf voorbij is, is het daarbinnen nog steeds meer dan dertig graden.”

Cindy K. is opgesloten in de gevangenis van Antwerpen. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer.