CLUBNIEUWS. De Ridder lang uit bij STVV, Antwerpjongere op weg naar Moeskroen

Twee speeldagen zijn we ver in de Jupiler Pro League. Een overzicht van het belangrijkste nieuws uit onze eerste klasse.

De Sart over drie weken wedstrijdfit

Julien De Sart staat bij Kortrijk nog zo’n drie tot viertal weken van een nieuwe wedstrijd. De middenvelder keert terug na een pubalgie van de buikspieren. Hij werd niet geopereerd en dus wordt geen risico genomen. De Luikenaar traint weer mee en heeft nog iets minder dan een maand te gaan alvorens hij weer aan de aftrap verschijnt. Ook Stojanovic werkt aan zijn terugkeer na het scheurtje in de hamstrings, hij zit in de vijfde week van zijn revalidatie. Abdul Ajagun is donderdag voor de tweede keer vader geworden van een zoontje, Jasim. (gco)

Humphreys opnieuw fit

De Engelsman Cameron Humphreys is weer fit bij Zulte Waregem. Hoewel de centrale verdediger tot nu toe amper getraind had, zat hij afgelopen weekend na een tweetal weken afwezigheid al opnieuw in de selectie. Gisteren kregen de spelers een dagje vrij. Vandaag start Essevee met zijn voorbereiding op de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Na de nederlagen tegen Racing Genk en Beerschot en de bijhorende nul op zes neemt de druk wel toe voor de fusieclub. In de voorbereiding ontmoetten beide clubs elkaar al eens. Zulte Waregem was toen de betere van de Waaslanders en won met 5-0. (tjm)

Vitinho weer fit bij Cercle

De spelers kregen vrij na de zege tegen Antwerp. Wie wilde, mocht zich aanbieden voor verzorging. Vandaag herneemt men de training om 10.30 uur. Cercle speelt zaterdag om 18.30 uur op KV Mechelen. Vitinho (foto) is weer fit na maanden onbeschikbaarheid en kwam zondag in de slotfase nog op het veld. Nieuwkomer Raux-Yao werd niet geselecteerd, hij moest plaatsmaken voor de nieuw aangeworven Schot David Bates. (kv)

Nieuwe stewards gezocht

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe lichting stewards voor de komende seizoenen. Het lanceerde daarvoor een oproep op de website. Stewards zijn het eerste aanspreekpunt voor supporters tijdens thuiswedstrijden. De vereisten zijn minimum achttien jaar oud zijn, de laatste vijf jaar geen stadionverbod opgelopen hebben en bereid zijn om een cursus en enkele instructiedagen bij te wonen. Stewards krijgen een onbelaste vrijwilligersvergoeding, kledij en opleiding. Wie geïnteresseerd is, kan zich aanmelden via de website van Club Brugge. (jve)

Ex-assistent aan de slag bij Flamengo

Kent u Julian Jimenez (49) Serrano nog? De Spaanse physical coach kwam begin 2013 in het zog van Victor Fernandez naar België en maakte bij de Buffalo’s de opmars en zwanenzang van zijn landgenoot mee. Na zijn ontslag in de Ghelamco Arena ging Jimenez onder andere bij Steaua Boekarest, Espanyol en Udinese aan de slag. De laatste tijd werkte hij in Saoedi-Arabië. Nu trekt Jimenez, die in Gent ook de rol als tolk van de Engels onmachtige Fernandez op zich nam, naar Brazilië. Jimenez vergezelt zijn landgenoot Domènec Torrent, die onlangs als hoofdtrainer werd aangesteld bij topclub Flamengo. (ssg)

Referee Department: Myny verdiende penalty in Genk

OHL verdiende een penalty in de blessuretijd tegen Genk afgelopen zaterdag. Maehle maaide Myny neer zonder bal te raken. “De scheidsrechter is goed geplaatst bij deze actie en laat verder spelen, maar het Referee Department verwacht een strafschop voor deze overtreding en een gele kaart. Omdat dit een clear and obvious error is, verwacht het Referee Department ook een VAR-interventie en een on field review”, klinkt het. Van de enkelblessure van spits Henry is er bij OHL nog geen nieuws. De enkel was gisteren nog te gezwollen voor een onderzoek. (mah)

Buta wacht verdict af, Quirynen dicht bij huur met optie

Aurelio Buta weet normaal gezien vandaag hoe lang hij aan de kant staat. De rechtsback van Antwerp, die op Cercle Brugge uitviel met een liesblessure, ondergaat nog een echo en moet hopen dat het niet om een scheur(tje) en een wekenlange afwezigheid gaat. Desondanks staat Robbe Quirynen (18) dicht bij zijn overgang naar Moeskroen. De Henegouwers zijn goed op weg om de rechtsback te huren en bedongen ook een aankoopoptie. Als alles rond komt en ze hem na verloop van tijd ook definitief vastleggen, moeten ze een stevige transfersom betalen. (dvd)

Vranckx en Van den Eynden uit voorzorg aan de kant

Weinig jongeren gisteren op training bij KV Mechelen. Vranckx had wat last aan de hamstrings en werd voor de zekerheid gespaard. De 17-jarige middenvelder sluit vandaag opnieuw aan. Ook Van den Eynden (adductoren) trainde uit voorzorg niet mee. De andere youngsters – Bouzian, Dassy en Dailly – traden ‘s avonds met de beloften aan tegen Standard, net als de Burkinees Boni. (dige)

De Ridder twee maanden out

Het uitvallen van Steve De Ridder tegen Anderlecht met een sleutelbeenbreuk bezorgt STVV een flinke kater. “Steven werd in de rug geduwd en kreeg bij zijn val nog enkele Anderlecht-spelers over zich heen”, zegt clubarts Peter Bollars. “Dat volle gewicht is op het sleutelbeen terechtgekomen. Het bot is in vier stukken gebroken.” Bollars voerde maandag zelf de operatie uit waarbij hij een anatomische plaatje aanbracht om de gebroken fragmenten bij elkaar te houden. “Dat blijft er voor altijd inzitten, tenzij Steve er last van zou ondervinden.” De Ridder zou door deze blessure acht tot twaalf weken out zijn. Coach Muscat moet dus op zoek naar een anderee kapitein. (pivan)