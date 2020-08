Katholiek Onderwijs breekt lans voor afstandsonderwijs

Secundaire scholen die willen inzetten op digitaal lesgeven, mogen niet worden afgeremd. Dat zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dinsdag in De Standaard.

Verschillende scholen in Vlaanderen willen het komende schooljaar het afstandsonderwijs voort­zetten, hoewel ze dat niet langer verplicht zijn. Door de beperkte epidemiologische impact is er vorige vrijdag voor gekozen om scholen op 1 september voltijds de deuren te laten openen. “Wie voltijds fysiek wil blijven lesgeven, moet dat zeker kunnen”, zegt Boeve. “Maar de scholen die willen inzetten op digitaal lesgeven en afstandsonderwijs, ­mogen we niet afremmen. Voor die scholen is het voorlopig onduidelijk of ze al dan niet kunnen doorgaan met hun plannen.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt in een reactie dat “elke school zelf verantwoordelijk is voor het organiseren van de lestijden, zoals in pre-coronatijden”. Maar het Katholiek Onderwijs vraagt meer duidelijkheid. “We willen ­afstandsonderwijs zeker niet verplichten, maar scholen wel de kans geven daarop in te zetten”, zegt Boeve.