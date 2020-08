Michelle Obama hekelt Trump tijdens virtuele conventie Democraten: “Totaal gebrek aan empathie”

De conventie van de Amerikaanse Democraten is dinsdag omstreeks 3 uur Belgische tijd in gang getrapt, wegens de coronacrisis online. Op de eerste dag nam onder meer oud-presidentskandidaat Bernie Sanders het woord. De vroegere first lady Michelle Obama sloot de eerste dag af met een uithaal naar president Donald Trump.

Michelle Obama hekelde Trumps “totale gebrek aan empathie”. De vastgoedmagnaat is “de verkeerde president voor ons land”, meende de echtgenote van Trumps voorganger Barack Obama in de slottoespraak van de eerste dag.

“Kinderen in dit land zien nu wat er gebeurt als je geen empathie verwacht van elkaar. (...) Ze kijken geschokt toe hoe kinderen van hun families worden weggesleurd en in kooien gegooid, en hoe pepperspray en rubberkogels gebruikt worden tegen vreedzame betogers voor een fotoshoot.”

“Als je denkt dat de dingen onmogelijk erger kunnen worden, geloof me: dat kan wel en dat zal ook gebeuren als we geen verandering teweegbrengen met deze verkiezing. Als we enige hoop willen hebben om deze chaos te beëindigen, moeten we voor Joe Biden stemmen alsof onze levens ervan afhangen.”

Ze benadrukte dat Trump verkozen werd met bijna 3 miljoen minder stemmen en dat toen te veel mensen dachten dat hun stem geen verschil zou maken. Daarom is het volgens haar extreem belangrijk nu te gaan stemmen.

Barack Obama’s vicepresident Joe Biden is volgens Michelle Obama wél de juiste president. Zo voorkwam hij “in samenwerking met wetenschappers dat ebola een pandemie werd”, terwijl nu “ruim 150.000 mensen hun leven hebben verloren en de economie in scherven ligt door een virus dat de president veel te lang onderschat heeft”.

Republikeinen steunen Biden

Onder het motto van de conventie “Amerika verenigen”, kwamen op de eerste dag ook vier Republikeinen aan het woord die de Democratische presidentskandidaat Joe Biden steunen. Een van hen is John Kasich, presidentskandidaat in 2016.

De partij stond ook stil bij de zwarte Amerikanen die slachtoffer werden van politiegeweld. Daarvoor kondigde Philonise Floyd, broer van George, een minuut stilte aan. George Floyds dood, tijdens zijn arrestatie in mei, leidde wereldwijd tot zware protesten tegen politiegeweld.

Bidens belangrijkste uitdager, de linkse senator Bernie Sanders, mocht maandag ook de conventie toespreken. Hij noemde de verkiezing van 3 november de belangrijkste uit de Amerikaanse geschiedenis, omdat die zal gaan over “het behoud van onze democratie”.

Nominatie aanvaarden

Tijdens de partijconventie zal officieel worden bekendgemaakt wie de kandidaat voor de verkiezingen wordt. Het is al duidelijk dat dat Joe Biden wordt, die meer dan voldoende kiesmannen binnenhaalde: 2.687, terwijl hij er 1.991 nodig had. Hij zal de nominatie formeel aanvaarden op de slotdag, donderdag. Tijdens de conventie wordt eveneens het verkiezingsprogramma van de partij uitgewerkt en uit de doeken gedaan.

