Zandhoven -

Vier zomers geleden werd Lillo overspoeld door Pokémon Go-jagers. Wie dacht dat het spelletje intussen passé is, slaat de bal mis. “Corona geeft de Pokémon-jacht een tweede adem”, zegt Koen Luykx (66), die uitlegt waarom bedevaartsoord Fatima in Pulle zo populair is.