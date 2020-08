Hechte dorpsgemeenschap in shock na dodelijk ongeval met 20-jarig slachtoffer: “Afgelasten kermis was een domper, maar dit is een ramp”

Zandhoven / Pulderbos -

Voor Pulderbos was het maandag een triest ontwaken. Jarne Van Langendonck (20), een graag gezien figuur in het dorp met een grote vriendenkring, crashte zondag rond 21 uur op de Molenheide tegen een betonnen verlichtingspaal. Hij overleed later die nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.