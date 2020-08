Paul Magnette over formatie: “mogelijk een oplossing binnen drie weken”

Paul Magnette (PS) blijft schijnbaar positief over de vorming van een regering. Als iedereen zijn best doet, is het mogelijk om voor de start van het politieke jaar een oplossing te vinden, zegt hij bij de Franstalige zender RTL.

“We hebben moeten vaststellen dat het niet verder ging. We konden de volgende stap niet nemen”, zegt Magnette over de formatiepoging met N-VA.

Toch vindt hij het ook nu belangrijk dat een staatshervorming op tafel blijft. “We zijn voorstander van een staatshervorming in 2024. België moet efficiënter worden”, zei Magnette daar nog over. Op Twitter vulde de partijvoorzitter van de PS nog aan dat hij de grootste onzin gehoord heeft over die staatshervorming. “En zonder enige grond van waarheid, het enige wat wij willen is dat België beter werkt.”

Hij benadrukte dat het niet gemakkelijk was voor hem om aan tafel te gaan met N-VA. “Maar de ernst van deze crisis dwong ons om die gesprekken een kans te geven.”

De partijvoorzitter blijft optimistisch. “We zullen zien wat de tien partijvoorzitters te zeggen hebben. En in welke richting er een oplossing gevonden kan worden. Zolang onze sociale eisen gehoord worden, zijn wij bereid te praten. Als iedereen wat moeite doet en zich constructief opstelt kunnen we een oplossing vinden voor de start van het politieke jaar, over drie weken.”

