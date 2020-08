Barbecueënde chauffeur steekt eigen vrachtwagen in brand

Antwerpen / Berendrecht - Op de Scheldelaan in de haven van Antwerpen is de cabine van een vrachtwagen maandagavond uitgebrand. De brand ontstond waarschijnlijk doordat de bestuurder aan het barbecueën was. De man raakte zelf gewond.

De vrachtwagen stond geparkeerd aan de Scheldelaan ter hoogte van de containerterminal van Combinant, even voorbij de Noordlandbrug. Volgens onze informatie ontstond de brand doordat de vrachtwagenchauffeur naast zijn cabine aan het barbecueën was, al kan de brandweer dat voorlopig niet bevestigen. De bedrijfsbrandweer van chemiereus BASF en ploegen van de Brandweer Zone Antwerpen kwamen ter plaatse om de brandende cabine te blussen. Een andere vrachtwagenbestuurder zorgde ervoor dat een vlakbij geparkeerde oplegger op tijd uit de buurt was.

Foto: BFM

De bestuurder van de brandende vrachtwagen raakte zelf gewond, hij werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De hitte zorgde ervoor dat een pallet met melkpoeder in de container op zijn oplegger ook begon te branden, de brandweer haalde de vrachtwagen leeg om te vermijden dat ook de rest van de lading in de vlammen zou opgaan. “De lading melkpoeder is uitgeladen en afgeblust”, zegt Kristof Geens, woordvoerder van de Brandweer Zone Antwerpen.

Foto: BFM

Foto: BFM