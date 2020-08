Bouchez: “Te veel focus op akkoord PS en N-VA”

Er is te veel gefocust op het akkoord van N-VA en PS, dat zegt MR-voorzitter Georges Louis Bouchez. “Het lijkt wel alsof er een regering gevormd werd met twee partijen, zo werkt het niet.”

Bouchez is straks te gast bij de koning, hij vertelde bij De Ochtend dat hij nog steeds bereid was te praten over de inhoud. “Maar het is niet logisch dat er enkel naar dat akkoord met PS en N-VA gekeken wordt. Een regering bestaat uit meerdere partijen. Ik heb ook een akkoord met de Open Vld moeten anderen dat daarom ondertekenen? Nee, dat is niet logisch”, zei de MR-voorzitter. “Als er geen plaats is voor groene of blauwe accenten, dan lijkt me dat akkoord redelijk fragiel.”

Bouchez claimt dat cdh ook niet zo happig is op het akkoord dat er al lag.

Volgens de voorzitter is het nu aan Paul Magnette en Bart De Wever om volgende stappen te zetten. “Ik heb de videoboodschappen gehoord van Magnette en De Wever. Zij moeten hun conclusies maar trekken. Maar ik blijf optimistisch dat we over enkele weken een regering kunnen hebben, dewelke is niet duidelijk.”