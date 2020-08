Schoten - In het Antwerpse Schoten is maandagavond een vijftiger om het leven gekomen toen hij met zijn moto ten val kwam in de Sluizenstraat. Dat zegt de lokale politie.

De motorrijder week volgens getuigen plots van zijn baan af, vermoedelijk omdat hij onwel was geworden, kwam ten val en belandde met zijn hoofd tegen een soort balk. Het is nog niet bekend of het slachtoffer overleed door de val of een medische oorzaak.