Israël voert luchtaanvallen uit in Gazastrook

Het Israëlische leger heeft in de nacht van maandag op dinsdag luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Er werden doelwitten van Hamas onder vuur genomen, zo stelt het leger. De operatie is een reactie op de aanvallen met ballonnen met explosieven vanuit de Palestijnse enclave.

De Israëlische luchtaanvallen waren gericht op “ondergrondse infrastructuur van Hamas”, zo klinkt het nog in de mededeling van het leger. Over de locatie van de aanvallen werd geen mededeling gedaan.

Volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten in de Gazastrook werden observatieposten geviseerd in Rafah (zuiden) en in Beit Lahya (noorden). Er raakte niemand gewond bij de aanvallen, zo meldt een bron binnen Hamas.

De onrust in het gebied neemt deze maand weer toe. De Palestijnen lijken vaker aanvallen uit te voeren met ballonnen en vliegers met explosieven. Die worden opgelaten vanuit de Gazastrook en hebben in Israël geleid tot branden. Israël bombardeerde daarop al herhaaldelijk doelen van Hamas.