Auto’s verliezen snel hun waarde, Maserati nog het snelste

Een Britse consumentenorganisatie voor automobilisten heeft becijferd hoeveel je nieuwe auto na drie jaar nog waard is. De allerslechtste investering is een Maserati, maar ook ’gewone’ auto’s verliezen snel hun waarde.

De Peugeot 308 HDI is na drie jaar nog maar 21,4 procent van de cataloguswaarde waard, zegt de Engelse organisatie Whatcar.

Op nummer vijf staat de Mercedes S 560 cabrio. Na drie jaar is die nog maar een kwart waard. Nummer vier is de enorme Audi A8 met een restwaarde van 23 procent.

Fiat Tipo is na 3 jaar nog 21,1 procent van zijn waarde waard

Plek drie is weggelegd voor de Peugeot 308 HDI met 21,4 procent. Twee is de Fiat Tipo met 21,1 procent. ’Winnaar’ is de V6 Maserati Quattroporte. De eigenaar ziet de waarde na 3 jaar en ongeveer 60.000 kilometer verdampen tot iets meer dan twintig procent. Schrale troost: de eigenaar van zo’n auto kan het waarschijnlijk wel missen.

Ook de Peugeot 308 is snel zijn waarde kwijt

Op zes staat de Peugeot 108, op 7 de Citroen C1, op 8 de Jaguar XF, op 9 de Fiat 500, en op 10 de Vauxhall (bij ons Opel) Astra 1.5 Turbo D die nog 26,6 % van z’n waarde behoudt, aldus Whatcar.

Elk nadeel heeft z’n voordeel: die auto’s zijn tweedehands een koopje.