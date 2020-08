België en Verenigd Koninkrijk zetten eerste stap naar samenwerking rond SkyGuardian-drone

België en het Verenigd Koninkrijk zullen de samenwerking onderzoeken rond de SkyGuardian-drone, een onbemand toestel dat beide landen zullen verwerven. Daarvoor hebben generaal-majoor Frederik Vansina, commandant van de Belgische luchtcomponent, en Air Chief Marshal Mike Wigstan, hoofd van de Air Staff van de Britse luchtmacht, een bilaterale intentieverklaring ondertekend.

“Beide partijen zullen zich nu richten op mogelijkheden om samen te werken op het gebied van training, onderhoud, logistieke ondersteuning, interoperabiliteit en capaciteitsverbetering”, zegt Defensie dinsdag in een persbericht.

De Belgische regering ondertekende in oktober 2018 het aankoopcontract voor vier MQ-9B SkyGuardians. De eerste toestellen worden verwacht begin 2023. Het gaat om onbemande toestellen, vervaardigd door de Amerikaanse dronebouwer General Atomics Aeronautical Systems Inc, die ook wapens aan boord kunnen hebben. Het order bedroeg 600 miljoen dollar (532 miljoen euro).

Volgens Defensie gaat het om de eerste op afstand bestuurde drones die ontwikkeld, gebouwd en gecertificeerd zijn volgens strenge normen zoals die van bemande vliegtuigen. Op die manier kunnen de toestellen vliegen in een niet-gescheiden burgerluchtruim, klinkt het.

“Dit is een eerste en belangrijke stap in de richting van een betrouwbaar partnerschap tussen onze luchtmachten, waarbij belangrijke aspecten in de ontwikkeling van dit nieuwe systeem betrokken zijn”, aldus generaal-majoor Vansina.

“De Royal Air Force en de Belgische Luchtmacht zullen de mogelijkheden onderzoeken om te trainen, het onderhoud te organiseren en samen te werken aan dit vliegtuig dat kan beschouwd worden als een echte ‘game changer’ en die met behulp van zijn geavanceerde sensoren en systemen de nationale, NAVO- en Europese veiligheid zal beschermen”, zei Air Chief Marshal Mike Wigston.

De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, kondigde in juli de ondertekening aan van een contract voor de bouw van de eerste drie Britse ‘Protectors’, zoals de drone daar heet, met een optie voor nog 13 andere.