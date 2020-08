Charleroi leent Chris Bedia uit aan Sochaux, Racing Genk zwaait Dieumerci Ndongala uit

Charleroi leent aanvaller Chris Bedia (24) dit seizoen opnieuw uit aan een Franse tweedeklasser, deze keer FC Sochaux. In de overeenkomst is een aankoopoptie opgenomen.

De Ivoriaan speelde het voorbije seizoen al op huurbasis in de Ligue 2, voor Troyes. Het seizoen voordien werd hij uitgeleend aan Zulte Waregem.

Bedia werd in de zomer van 2016 door Charleroi weggeplukt bij Tours. Bij de Henegouwers was hij tot dusver goed voor acht goals in 75 wedstrijden.

Ndongala weg bij Genk

Dieumerci Ndongala (29) ruilt Racing Genk voor de Cypriotische club APOEL Nicosia.Het voorbije half jaar werd de winger, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, gehuurd door het Turkse Kasimpasa. Daar kwam hij tot twee doelpunten in 16 wedstrijden.

In januari 2018 nam Genk Ndongala op huurbasis over van Standard, om hem in juli van dat jaar definitief over te nemen. Hij maakte deel uit van de ploeg die in het seizoen 2018-2019 landskampioen werd. Ndongala speelde 77 wedstrijd voor Genk. Daarin scoorde hij elf keer.

Voorheen trad het jeugdproduct van Standard aan voor achtereenvolgens het Luxemburgse Jeunesse d’Esch (2011-2013), La Louvière (2013-2014), Charleroi (2014-2016) en AA Gent (2016-2017).